Российские ВКС нанесли сокрушительный удар по опорному пункту ВСУ кассетным боезарядом РБК-500. Эту атаку случайно снял на камеру FPV-дрон, сообщил телеграм-канал «Работайте, братья!».

Военные корреспонденты опубликовали уникальную видеозапись, демонстрирующую мощь кассетной авиабомбы. Также они отметили, что беспилотник продолжил движение и выполнил свою боевую задачу на другом участке фронта.

Оператор дрона заметил, как авиабомба разносит опорный пункт противника. После этого по вражеским позициям прилетела еще одна кассетная РБК-500. Видеозапись дает возможность оценить возможности этих боезарядов, а также плотность ударов по опорным пунктам и укрепрайонов ВСУ.

Напомним, ВС РФ недавно начали использовать авиабомбы кассетного типа в ответ на применение такого же вооружения украинскими боевиками. Киев получает снаряды для РЗСО HIMARS от Соединенных Штатов.