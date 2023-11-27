В районе населенного пункта Красногоровка на Донецком направлении ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами противника. Также они разгромили украинский блиндаж и станцию радиоэлектронной борьбы Буковель-АД.

Глава пресс-службы группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал РИА Новости также о двух уничтоженных пикапах Вооруженных сил Украины у населенных пунктов Новомихайловка и Максимильяновка.

У Богдановки, Курдюмовки, Клещеевки, Васюковки, Красного и Раздоловки нанесено огневое поражение механизированным бригадам ВСУ.

Помимо этого, на донецком направлении грамотно сработала контрбатарейная борьба. Российские военные успешно ликвидировали гаубицы Д-20 и Д-30, используемые противником.

Напомним, ВС РФ перешли в наступление сразу на несколько направлениях фронта, уничтожая живую силу и бронетехнику противника, а также вынуждая его сдавать позиции.