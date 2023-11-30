В боях за Авдеевский коксохимический завод российские ВКС задействовали новейшее высокоточное оружие. Это позволило поразить позиции противника в тоннелях предприятиях, рассказали в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Телеграм-канал ведомства опубликовал видеозапись поражения цели, по которой можно предположить, что речь идет о новых авиационных ракетах. Но каких именно, пока не установлено.

Украинские подразделения были уничтожено прямо в укрытии, что также можно увидеть на записи.

Напомним, в боях за Авдеевку российские ВС используют авиабомбы ФАБ-500, а также кассетные боезаряды РБК-500. И те, и другие снабжаются управляемым модулем планирования и коррекции, что дает возможность самолетам наносить удары, не входя в зону действия вражеской ПВО.