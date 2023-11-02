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Известная топ-модель из Омска Влада Рослякова исполнила роль принцессы Фионы в фэнтезийной короткометражке американского производства. Трейлер фильма американского режиссера Эмбер Грей был опубликован на его YouTube-канале.

Российская модель написала на своей страничке в социальной сети: «Это фэнтези от несравненной Эмбер Грей уже получило несколько наград и до сих пор сияет на фестивалях! Не могу дождаться, когда мир увидит это волшебство».

Сюжет фильма основан на путешествии девушки Коры, которая хочет отыскать своих сестер. Поиски приводят девушку в потустороннее царство, в котором живут сказочные персонажи. Одной из жительниц сказочного замка является принцесса Фиона, роль которой исполнила модель из Омска Влада Рослякова.

В описании к фильму о персонажи Влады написаны следующие строки: «Познакомьтесь с Фионой. Свободная духом принцесса. В обездоленной монархии она развлекается одна в своей башне. Ее сыграла безумно очаровательная и талантливая супермодель».

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