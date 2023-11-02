Известная топ-модель из Омска Влада Рослякова исполнила роль принцессы Фионы в фэнтезийной короткометражке американского производства. Трейлер фильма американского режиссера Эмбер Грей был опубликован на его YouTube-канале.

Российская модель написала на своей страничке в социальной сети: «Это фэнтези от несравненной Эмбер Грей уже получило несколько наград и до сих пор сияет на фестивалях! Не могу дождаться, когда мир увидит это волшебство».

Сюжет фильма основан на путешествии девушки Коры, которая хочет отыскать своих сестер. Поиски приводят девушку в потустороннее царство, в котором живут сказочные персонажи. Одной из жительниц сказочного замка является принцесса Фиона, роль которой исполнила модель из Омска Влада Рослякова.