Чулпан Хаматова попала в скандал в одном из ресторанов Риги. Актрису, сбежавшую из России, выгнали из заведения из-за русской речи. Такую информацию передает издание «Комсомольская правда».

Артистка пришла в ресторан и собиралась сделать заказ. Она заговорила с официантом на русском языке, который отказался ее выслушать. На это Хаматова начала очень бурно возмущаться, но сидящие за соседним столом посетители заступились за официанта и настоятельно рекомендовали актрисе покинуть заведение. В итоге Хаматова была с позором выставлена за дверь ресторана.

По словам представителей администрации заведения, Чулпан Хаматова вела себя неадекватно. Она ругалась матом и бросалась стаканами в сотрудника.

«Набросилась на нашего сотрудника. Он молодой, русского не знает. В нашем заведении его никто не знает. И не обязан знать. Она начала истерить», – заявил директор ресторана.

В Сети активно обсуждается данный инцидент. Российские интернет-пользователи отметили, что «латыши поставили Хаматову на место».