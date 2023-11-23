Пельмени известных российских брендов были проверены Роскачеством. Эксперты провели исследование продукции 20-ти известных торговых марок:

«Атяшево», «Ашан», «Большая кастрюля», «ВкусВилл», «Горячая штучка», «Гранд меню», «Зелёная линия», «Ложкарёв», «Мираторг», «Мясновъ» (весовые), «Мясной дворик», «Останкинские традиционные», «Рестория», «Сергиев Канон», «Стародворье», «Сибирская коллекция», «Тураково» «Цезарь», «Чернышихинские пельмени» и Caesar.

Полуфабрикаты прошли проверку по 587 показателям. Чаще всего исследовали обнаруживали нарушения по микробиологическим показателям. Повышенное число микроорганизмов было найдено в продукции следующих брендов: «Зеленая линия» и «Горячая штучка». В пельменях торговых марок «Останкинские традиционные», «Стародворье», «Ложкарёвъ» и «Зелёная линия» была обнаружена кишечная палочка.

«Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория» и «Тураково» содержали в себе сальмонеллы. А в продукции «ВкусВилл» были обнаружении листерии.

В продукции следующих брендов были обнаружены соевый белок, крахмал и перемолотые кости, не указанные в составе. Соевый белок присутствовал в пельменях «Тураково». Крахмал обнаружен в продукции «Ашан», «Горячая штучка», «Зелёная линия», «Ложкарёвъ», «Рестория», «Стародворье», «Тураково», Caesar. А вот перемолотые кости содержались в продукции Ложкарёвъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar.