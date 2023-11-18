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Режиссер скандальной картины «Брат-3» Валерий Переверзев опроверг информацию, что на его фильм был введен запрет на выдачу прокатного удостоверения. По словам кинематографиста, информация о запрете прокатного удостоверения не является достоверной.

Переверзев подчеркнул, что Минкульт РФ не отказало в выдаче, но перенесло дату обсуждения данного вопроса.

«На сегодняшний момент печальный факт, что вчера было принято решение чиновниками министерства культуры Российской Федерации перенести обсуждение выдачи прокатного удостоверения на следующую неделю…», – заявил режиссер картины.

Кинематографист также отметил, что фильм технически готов и принят в Госфильмфонд. Однако, по его словам, ряд его знакомых, связанных с выдачей прокатных удостоверений в Минкульте, настаивают на том, чтобы Переверзев сменил название своей картины.

«На это я отвечаю, что я не нарушаю закон Российской Федерации, назвав фильм «Брат 3»… Соответственно, вопрос только на бытовом уровне по поводу названия», – заявил Переверзев.

Ранее сообщалось, что по заявлению создателей «Брат-3», картина не имеет ничего общего с фильмами Балабанова. Сюжет никак не связан с историей Данилы Багрова. Новый фильм включает в себя пять новелл, а действие происходит в Тамбове. Главные роли исполнили: рэпер Птаха, братья Торсуевы, Эрик Робертс и бывший мэр Архангельска Александр Донской.

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