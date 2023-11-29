Съемки третьей части блокбастера «Аватар» завершены. Однако продюсерам потребуется два года, чтобы провести напряженную работу на постпродакшном картины, заявил режиссер Джеймс Кэмерон.

По словам Кэмерона, премьеру можно ожидать не ранее декабря 2025 года.

Напомним, в 2022 году вышел на экраны фильм «Аватар: Путь воды», который стал продолжением приключений солдата Джейка Салли. Его во второй части сыграл все тот же Сэм Уортингтон.

По сюжету, Салли и его возлюбленная Нейтири, в роли которой снялась Зои Салдана, живут на планете Пандора счастливой семейной жизнью и воспитывают детей. Однако земляне вновь предпринимают попытку захватить их планету.

Вторая часть собрала в кинотеатрах 2,243 миллиарда долларов и вышла на третье место в рейтинге самых кассовых фильмов, обойдя «Титаник» того же Джеймса Кэмерона.