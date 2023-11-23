Работа над фильмом «Брат-3» была приостановлена на год из-за «подлого и глупого поступка» известного шоумена Стаса Барецкого. Об этом рассказал режиссер фильма Валерий Переверзев.

По словам режиссера, он никогда лично не встречался с шоуменом Стасом Барецким, но знаком через общую подругу. Перед самым началом съемок фильма «Брат-3» Переверзев пообщался с Барецким в телефонном режиме и рассказал ему об инвесторе, который согласился профинансировать создание картины.

«Примерно через неделю я вижу пресс-конференцию Барецкого, на которой он объявляет о якобы запуске им самим “Брата-3”. А также сообщает о том, что роли в этой картине он будет продавать», – рассказал Переверзев.

После этого поступка шоумена инвестор отказался вкладывать свои средства в создание фильма, аргументировав это «нежеланием участвовать в этом балагане». Режиссер заявил, что инвестор согласился вернуться в проект только спустя год, когда «информационная пена спала». При этом Барецкий позже извинился за свой поступок и заявил, что пресс-конференция была шуткой.