Популярный рэп-исполнитель Scally Milano (настоящее имя Даниил Дмитриев) во время своего интервью для YouTube-канала «Вписка» рассказал о желании продвигать положительные ценности в своей музыке. По словам артиста, он хочет, чтобы слушая его песни люди видели в нем пример как личности, сумевшей подняться с низов. Он подчеркнул, что не собирается своей музыкой пропагандировать алкоголь и наркотики.

«Не нужно прожигать молодость: уходить в наркотики и алкоголь. Это все фигня полная. Я знаю это, я был в этом», – заявил Scally Milano.

Рэпер отметил, что удалил свои прежние песни с обширных музыкальных площадок, так как считает их «старой грязью». Он отметил, что во время записи тех треков даже не думал, что может стать известным.

В апреле Даниил Дмитриев обратился к Екатерине Мирзулиной с заверением, что своей музыкой он не пропагандирует запрещенные препараты. Он пообещал, что переформатирует свои композиции, в которых каким-то образом могут упоминаться запрещенные вещества.