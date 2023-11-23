Минобороны России рассказало об одном из наиболее слаженных и результативных артиллерийских подразделений Западного военного округа. Речь идет о расчете гаубицы Д-20 «Ярость», передает агентство ТАСС.

Кочующая гаубица уничтожила несколько десятков вражеских целей, к которым относятся позиции минометчиков, хорошо замаскированные наблюдательные и опорные пункты ВСУ, артиллерийские орудия.

Неуловимый расчет успешно действует на Купянском направлении, бойцы внезапно возникают на самых неожиданных для противника участках фронта, наносят разящий удар и тут же исчезают, мгновенно меняя позицию.

Основные принципы российских артиллеристов – никогда не возвращаться на одно и то же место, постоянно перемещаться, менять укрытия днем и ночью между атаками на врага. Именно благодаря этому расчет действует максимально эффективно.

ВСУ неоднократно объявляли охоту на неуловимую гаубицу, разыскивает ее с привлечением крупных сил, но никаких результатов достичь не удается.