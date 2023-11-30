ВС Украины пытались 30 ноября атаковать Скадовск в Херсонской области, однако ракета была перехвачена системой противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета депутатов городского округа Сергея Швайко.

Политик уточнил, что неподалеку от города около 9:30 по московскому времени раздался сильный взрыв. Сработала система ПВО, которая уничтожила вражескую ракету. О каком именно боезаряде идет речь, не сообщается.

Скадовск уже попадал под удар ВСУ 9 ноября. Тогда одна из ракет попала по частному сектору и обрушила двухэтажный дом. В результате погибли 5 местных жителей, еще 10 человек были доставлены в больницу.

Еще одну ракету, выпущенную в тот же день, сбили дежурные средства противовоздушной обороны.