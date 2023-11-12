Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российская певица Алла Пугачева после непродолжительного визита на родину вернулась обратно на Кипр. Примадонна успела посетить свое имение, решить вопросы с документами и записать несколько новых песен на студии звукозаписи в Твери. Вернувшись к своей семье, певица решила написать развернутый пост, в котором снова обратилась к россиянам.

«Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей судьбой управляет вселенная. И не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля – спасибо, хоть что-то осталось). И голос мой, уставший всё равно звучит, если учесть, что полвека несмотря на болезни я бежала к любимым зрителям и делала всё, чтобы они были счастливы. И ноги ходят, и глаза видят, и уши слышат», – написала Пугачева.

Напомним, что после визита Пугачевой в Россию, активисты из организации «Зов народа» обратились в Следственный комитет с просьбой отреагировать на пост Примадонны, в котором она назвала россиян «рабами и холопами», а также проверить ее на предмет оказания финансовой помощи ВСУ.

Вам может понравиться

Актера Михаила Ефремова обвинили в обмане с наследственной квартирой

Наталья и Алексей Громовы на протяжении 20 лет ухаживали за концертмейстером Александром Покровским, который приходится дядей актеру Михаилу Ефремову, и его супругой Ниной. Последняя завещала на них 50% квартиры на

Полковник Баранец: все АЭС России в 1500 км от украинской границы являются целью Киева

Атомные электростанции России, которые располагаются ближе полутора тысяч километров от украинской границы, могут превратиться в цели для ВСУ. Киев будет задействовать для атак на АЭС ударные беспилотные аппараты, считает военный

Бразильца ужалил смертоносный бушмейстер, но он выжил после нескольких дней в джунглях

В тропических лесах Амазонки очень немногие существа вызывают больший страх, чем сурукуку-пико-де-жака – южноамериканский бушмейстер. Эта рептилия является самым длинным представителем гадюковых в мире (более 3 м) и самой крупной