Российская певица Алла Пугачева после непродолжительного визита на родину вернулась обратно на Кипр. Примадонна успела посетить свое имение, решить вопросы с документами и записать несколько новых песен на студии звукозаписи в Твери. Вернувшись к своей семье, певица решила написать развернутый пост, в котором снова обратилась к россиянам.

«Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей судьбой управляет вселенная. И не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля – спасибо, хоть что-то осталось). И голос мой, уставший всё равно звучит, если учесть, что полвека несмотря на болезни я бежала к любимым зрителям и делала всё, чтобы они были счастливы. И ноги ходят, и глаза видят, и уши слышат», – написала Пугачева.

Напомним, что после визита Пугачевой в Россию, активисты из организации «Зов народа» обратились в Следственный комитет с просьбой отреагировать на пост Примадонны, в котором она назвала россиян «рабами и холопами», а также проверить ее на предмет оказания финансовой помощи ВСУ.