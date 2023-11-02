Внучка певицы Софии Ротару 22-летняя Соня Евдокименко перебралась в США еще несколько лет назад. Девушка учится, работает и пытается построить успешную карьеру в модельном бизнесе. Недавно девушка опубликовала на своей страничке в социальной сети откровенный пост, пожаловавшись своим поклонникам на ряд неудач.

«Этот год был вихрем самых низких падений и блаженных взлетов. Год, наполненный случайными событиями, новыми связями и моментами обучения. До конца года еще два месяца, поэтому сейчас я сосредоточена на том, чтобы сделать сегодняшний день главным и быть рядом со своими близкими», – написала любимая внучка Софии Ротару.

Девушка также написала о том, что терпеть не может жадных людей. Примечательно, что Соня встречается с обеспеченным молодым человеком – 33-летним Денисом Ждановым, работающим в должности вице-президента по маркетингу в известной компании.