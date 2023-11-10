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Итальянский артист Марчелло Пелиццони покинул труппу Театра оперы и балета им. Д. Хворостовского в Красноярске, где он работал в течение 4 лет, ради переезда в Москву.

В новом театральном сезоне, начавшемся в сентябре, итальянский артист присоединился к московскому музыкальному театру им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ) в качестве солиста. Дебютное выступление артиста на столичной сцене прошло успешно, Пелиццони принял участие в балете «Сильфида».

Теперь Марчелло Пелиццони также будет исполнять партию Цыгана в балетных постановках «Дон Кихота» и «Каменного цветка». При этом во время работы в красноярском театре итальянский артист исполнял роли Зигфрида в балете «Лебединое озеро», Дьяволино в спектакле «Катарина, или Дочь разбойника» и графа Альберта в «Жизели».

Заслуги артиста, прожившего в России 9 лет, были отмечены индивидуальной номинацией театральной премии «Золотая маска».

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