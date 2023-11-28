Известный певец Прохор Шаляпин принял участие в съемках передачи «Дзюдо со звездами», однако едва не поплатился за это собственной жизнью. Чемпион мира по дзюдо Алексей Леденев во время съемок не рассчитал силы по отношению к артисту, когда продемонстрировал на нем удушающий прием.

Прохор Шаляпин вышел на татами, но во время захвата дзюдоиста потерял сознание. Медики, дежурившие на съемках шоу, сразу же оказали Прохору Шаляпину первую помощь. Спустя несколько минут артист пришел в себя.

«Я чуть переборщил. И Прохор просто отключился – так бывает», – признался чемпион мира.

Инцидент произошел в одном из московских спортивных залов, где проходили съемки передачи. В шоу также снимались ведущие Андрей Малахов, Сергей Сафронов и шоумен Рустам Солнцев.

Ранее Прохор Шаляпин принял участие в шоу «Новые звезды в Африке». На проекте артисту пришлось не только выживать в суровых условиях, но и пытаться наладить сложные отношения с другими участниками проекта, но это не особо у него получалось.