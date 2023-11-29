Режиссер нашумевшей еще до своего выхода в прокат комедии «Теща» Аскар Узабаев рассказал о работе над проектах и совместных сценах Гарика Харламова и Ларисы Гузеевой. По словам кинематографиста, никто не мог поверить, что артисты согласились на съемки в этом фильме. Режиссеру не раз предлагали выбрать на главные роли других актеров.

Однако Узабаев решил стоять на своем и приложил максимум усилий, чтобы и Харламов, и Гузеева согласились сняться в его комедии. Самой сложной задачей являлся свод расписания артистов.

Гарик Харламов прежде считал, что Лариса Гузеева испытывает к нему сильную неприязнь. А Гузеева думала, что юморист ненавидит ее. Это было связано с юмористическими сценками Гарика, в которых он использовал нарезки из передачи «Давай поженимся», где Лариса Гузеева выступает в роли ведущей.