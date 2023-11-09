Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бывший резидент «Камеди», сценарист и музыкант Семен Слепаков (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) во время новогодних праздников останется не у дел. Об этом в беседе с «АиФ» заявил промоутер, продюсер и организатор концентров Евгений Морозов.

«Слепакову не повезло. Он артист так называемого квартирного жанра, на кухне петь. Не стоит ему ждать кассовых концертов в Новый год. Их не будет. Слепаков – не мегазвезда, правильно назвать его медиаличностью. Но его выступления как артиста за пределами страны не будут успешны», – объяснил свои слова продюсер.

По словам Морозова, в настоящий момент Семен Слепаков, как артист, никому не интересен. При этом в годы былой популярности бывший резидент «Камеди» получал за свои концерты от 15 000 до 18 000 евро. Однако подобные гонорары артист получал в далеких 2010-2011 годах. Поэтому рассчитывать на подобный успех сейчас Слепакову не стоит.

Вам может понравиться

Комплексы ПВО HAWK, полученные ВСУ от Испании, не справились с обороной Одессы от “Гераней”

Удары по Одессе и области 5 и 6 ноября показали, что переданные Киеву Западом зенитно-ракетные комплексы HAWK ничего не могут противопоставить российским ракетами и беспилотным летательным аппаратам, передает издание «Известия».

Актриса Железняк заявила, что ей отказали в роли из-за поддержки СВО

Звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк в интервью проекту «Так сказать» сообщила, что из-за патриотической позиции столкнулась с проблемами. Она пояснила, что в одном из снимающихся сериалов ей предложили главную роль.

Актер Никоненко эмоционально высказался о Пугачевой и “ее прихвостне”

Актер Сергей Никоненко в разговоре с Вячеславом Манучаровым рассказал об отмене гастролей театра «Ленком» в Израиле, к которой приложил руку Анатолий Белый, а также упомянул о певице Алле Пугачевой. Он