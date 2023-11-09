Бывший резидент «Камеди», сценарист и музыкант Семен Слепаков (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) во время новогодних праздников останется не у дел. Об этом в беседе с «АиФ» заявил промоутер, продюсер и организатор концентров Евгений Морозов.

«Слепакову не повезло. Он артист так называемого квартирного жанра, на кухне петь. Не стоит ему ждать кассовых концертов в Новый год. Их не будет. Слепаков – не мегазвезда, правильно назвать его медиаличностью. Но его выступления как артиста за пределами страны не будут успешны», – объяснил свои слова продюсер.

По словам Морозова, в настоящий момент Семен Слепаков, как артист, никому не интересен. При этом в годы былой популярности бывший резидент «Камеди» получал за свои концерты от 15 000 до 18 000 евро. Однако подобные гонорары артист получал в далеких 2010-2011 годах. Поэтому рассчитывать на подобный успех сейчас Слепакову не стоит.