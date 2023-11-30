Музыкальный продюсер, владелец «Русской медиагруппы» и художественный руководитель музыкальной группы «Земляне» Владимир Киселев заявил, что многие представители российской эстрады отказываются выступать на одной сцене с SHAMANом. По его словам, это связано с тем, что артисты заметили неискренность и фальшь в поведении Ярослава Дронова (настоящее имя певца SHAMAN).

«Очень многие артисты при условии, что на сборном концерте будет Shaman, тут же отказываются выступать. По одной простой причине — все видят весьма и весьма неискренность этого парня, все видят, что это абсолютно кремлевский продукт», – заявил Киселев.

Кроме того продюсер обвинил SHAMANа, что он получает гонорары от Кремля, но при этом никак не помогает российской армии, а лишь заботится о своей карьере и обогащении.

Несмотря на критику в свой адрес, SHAMAN имеет огромное количество поклонников. По результатам опроса, проводимого ВЦИОМ, Ярослава Дронова признали самым популярным российским артистом. Он даже опередил Олега Газманова.