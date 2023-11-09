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Певица Алла Пугачева вполне способна выступать в других странах. Нельзя исключать, что помимо Кипра и Дубая, она появится и в Москве на новогодних корпоративах, считает продюсер Леонид Дзюник.

Так он прокомментировал слухи о возможном появлении Примадонны в Дубае и на Кипре на Новый год. Продюсер отметил, что Пугачева легко переносит авиаперелеты, если постоянно мотается чуть ли не по всему миру.

«Бабушка подзарядилась энергией в Израиле и на Кипре. Она доказала своим приездом, что вполне транспортабельна. Так что вполне может выступить», – цитирует Дзюника издание «Абзац».

В начале ноября Алла Борисовна посетила Россию, ее видели на пограничном переходе в Пскове, затем в Москве, Твери и в деревне Грязи. После этого она уехала в Латвию.

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