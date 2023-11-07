На линии соприкосновения у дачного поселка «Товарищество Точмаш» под Авдеевкой наблюдается весьма динамичная ситуация. Российские подразделения, которые сумели прорваться западнее железнодорожного полотна штурмуют поселок, намереваясь закрепиться и создать плацдарм для дальнейшего продвижения, пишет «Военное обозрение».

Кроме того, ВС РФ продолжают наступление на коксохимический завод западнее авдеевского террикона. Штурм развивается медленно, так как предприятие давно превращено ВСУ в мощный и хорошо укрепленный район.

Тяжелые бои идут у поселка Степовое, расположенное рядом с Авдеевкой. Пехотные подразделения компактными группами атакуют противника северо-восточнее и севернее Водяного, так же медленно продвигаясь в направлении населенного пункта Тоненькое.

На этом же участке ВС РФ продвигаются вдоль полей и лесопосадок к селу Северное. Между двумя флангами к югу и северу от Авдеевки расстояние между российскими подразделениями сократилось до 7 километров. Киев осознает, что подобное продвижение российских войск может привести к полному окружению города и повторению «бахмутской мясорубки» и поэтому перебрасывает на данное направление новые силы.

Они передислоцируются из-под Купянска и Артемовска, а также с Запорожского направления. Сообщается о переброске уже 24 тысяч боевиков под Авдеевку.