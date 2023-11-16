За последние два года певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) собирает полные залы по всей стране на своих концертах, став одним из самых высокооплачиваемых артистов страны. Знакомая с певцом лично артистка Саша Круглова в интервью порталу «Утро.ру» раскрыла секрет его популярности.

«Изначально это был тщательно продуманный бизнес-проект. Над ними работали лучшие аналитики, стратеги, проводились фокус-группы. Они-то и показали, что сейчас на сцене не хватает артистов с патриотическими песнями. Нужно было нечто такое, что сплотило бы народ, как в годы Великой Отечественной», – рассказала артистка.

По ее словам, патриотический проект певца SHAMAN его создатели хотели начать продвигать немного позже, однако внешние обстоятельства внесли коррективы в планы. Сегодняшняя популярность артиста объясняется поисками духовных скреп для нации на всех уровнях.