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Расследование инцидента с посадкой посреди поля пассажирского лайнера «Уральских авиалиний» завершено. О результатах рассказал телеграм-канал BAZA.

В Росавиации сообщили, что экипаж самолета допустил сразу несколько грубых ошибок. Пилоты неправильно рассчитали запас топлива, что вынудило их совершать достаточно рискованную посадку.

Кроме того, у летчиков была реальная возможность приземлиться в Омске, однако они довели дело до посадки в полевых условиях.

При этом ведомство отдает должное мастерству пилотов, которые действовали слаженно и четко, грамотно выбрали наиболее подходящее место для приземления и безошибочно произвели посадку.

Также в Росавиации установили, по какой причине пилотам вообще пришлось садиться в поле. Выяснилось, что износился один из гибких шлангов в зеленой гидросистеме, из-за чего в ней резко упало давление.

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