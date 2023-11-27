Известная итальянская актриса Орнелла Мути прилетела в Москву. Знаменитость поселилась в люксе московского отеля «Лотте Плаза». Артистка должна принять участие в театрально-музыкальной постановке «Бетховен – героическая жизнь гения». Премьера должна состояться 27 ноября в Московском Дворце Молодежи. 28 ноября спектакль будет показан в Театре на Таганке.

В постановке повествуется о творческой связи композитора Людвига ван Бетховена и писателя Иоганна Вольфганга фон Гете. Орнелле Мути досталась главная роль чтеца. Актриса будет зачитывать переписку двух великих людей.

68-летняя знаменитость пообщалась с журналистами. Она рассказала, что любит приезжать в Москву. По ее словам, нынешний ее визит связан с работой, но также она приезжала в российскую столицу «по любви» и «для развлечения». Мути отметила, что ей посчастливилось поучаствовать в постановке в Кремлевском дворце, в которой она выступала на русском языке.

Актриса отметила, что ее мать Илзе Рената Краузе, имеющая русские корни, была без ума от творчества Рахманинова.