Авдеевский гарнизон имеет все возможности, чтобы оказаться в котле, заявили боевики ВСУ, записавшие видеообращение к командованию.

Они сообщили, что бригада, которая удерживала Северное, ушла с позиций и теперь долго оборонять Авдеевку не представляется возможным.

Сейчас самые напряженные бои идут возле коксохима, который вполне может стать второй «Азовсталью». Боевики ВСУ под натиском российских войск разбегаются, дисциплину в их рядах поддерживать очень сложно. Киев использует проверенную тактику заградительных отрядов, стремясь все же заставлять военнослужащих оказывать отчаянное сопротивление.

При этом высшие офицеры ВСУ из города уже выехали и теперь управляют войсками издалека. Младшие командиры тоже имеют такую возможность, но за большие деньги.