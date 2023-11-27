Популярный российский певец и композитор Владимир Пресняков рассказал в эфире YouTube-канала FAMETIME TV рассказал о главном страхе своего старшего сына Никиты. 32-летний наследник звездной фамилии все жизнь пытается бороться с комплексом «внука Пугачевой».

«Он всего добился сам. У него бзик на то, чтобы ему никто не давал денег. Он все сам делает. Ни один раз он не попросил деньги ни у кого. Он нашел себя в клипах. Но ему до сих пор тяжело это выслушивать», – рассказал Владимир Пресняков о страхе своего сына.

По словам композитора, его самого долгое время воспринимали исключительно, как зятя Пугачевой. Однако музыкант не обращал на это никакого внимания и просто продолжал заниматься своим любимым делом.

В прошлом году Никита Пресняков принял решение уехать из России, чтобы начать новую жизнь в США. Молодой человек решил перестать выступать в составе своей группы MULTIVERSE и заняться созданием клипов для других артистов. Напомним, что еще в 2009 году Никита изучал режиссуру в Нью-Йоркской киноакадемии (New York Film Academy).