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Министерство культуры России отказало выдать прокатное удостоверение фильму «Брат-3» режиссера Валерия Переверзева. Такое сообщение было сделано директором прокатной кинокомпании ННG Владиславом Пастернаком.

Премьера фильма должна была состояться 18 ноября. Однако из-за отсутствия прокатного удостоверения была отменена. Пастернак заявил, что деньги за приобретенные билеты будут возвращены.

«Прокатного удостоверения у работы художника Переверзева “Брат 3” нет. Премьерный показ 18 ноября не состоится. Деньги за билеты, естественно, вернутся»,— написал Владислав Пастернак в своем Телеграм-канале.

О фильме «Брат-3» вот уже на протяжении нескольких лет идут активные дискуссии в Сети. Многие считали, что данная картина станет продолжением фильмов режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2», главную роль в которых исполнил Сергей Бодров младший. Еще при жизни Балабанов заявил, что не собирается снимать продолжение этих фильмов.

По заявлению создателей «Брат-3», картина не имеет ничего общего с фильмами Балабанова. Сюжет никак не связан с историей Данилы Багрова. Новый фильм включает в себя пять новелл, а действие происходит в Тамбове. Главные роли исполнили: рэпер Птаха, братья Торсуевы, Эрик Робертс и бывший мэр Архангельска Александр Донской.

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