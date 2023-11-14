Потрясенные пляжники наблюдали выход из океана «самой опасной птицы в мире»

Отдыхающие в пляжном лагере на побережье Австралии были шокированы, когда на песок из воды выбралась крупная и «непредсказуемая» птица. Источник: Miami Herald.

Неизвестное существо было замечено упорно плывущим к палаточному лагерю Бингил Бэй 31 октября, согласно пресс-релизу департамента окружающей среды и науки (DES) штата Квинсленд от 13 ноября. Поначалу пляжники решили, что это черепаха или акула.

Но когда плывущее создание достигло берега, его удалось идентифицировать. По словам специалистов по дикой природе, это был молодой казуар.

Небезопасная птица

По данным DES, казуары – вид крупных нелетающих птиц, обитающий в тропических лесах Квинсленда и Папуа-Новой Гвинеи. Они могут достигать двухметровой высоты и 75-килограммового веса. У этих птиц длинная и ярко крашенная шея, «шлем» на голове и «большой кинжалообразный коготь» на пальцах ног.

Из-за своего размера, силы и острых когтей казуары считаются «самыми опасными птицами в мире» для человека. Их поведение чаще всего «непредсказуемо», отмечают в DES.

«Казуары умеют плавать и заходят в воду, чтобы перебраться с одного берега реки на другой, или если они почувствуют угрозу со стороны домашних собак или другого казуара в результате территориального спора», – объяснил Стивен Клаф, офицер по охране дикой природы из DES.

«Мы не знаем точно, как долго этот казуар находился в воде и почему он вообще пошел купаться, но кадры его выхода из океана поразительны», – добавил Клаф.

Неожиданный гость

Владелица палаточного лагеря Никита Макдауэлл запечатлела на видео плывущего в океане казуара, как сообщили официальные лица.

На видео, опубликованном 9 News в «Фейсбук» (соцсеть запрещена в РФ), видно, как крупная птица покачивается на волнах. Издали были видны лишь голова и шея плывущего казуара, создающие впечатление поднятого перископа. Лишь когда птица достигла берега, стала видна остальная часть ее коричнево-черного тела.

Пока его снимали, казуар несколько раз посмотрел на оператора. На его голове имелся естественный шлем, по своему виду напоминающий ирокез. Шея была розово-синего окраса.

«Он просто плыл к берегу, пока не достиг глубины, на которой смог коснуться ногами дна», – рассказала Макдауэлл для «Австралийской радиовещательной корпорации».

«Он, должно быть очень устал, так как стоял после в тени под деревом с трясущимися ногами около получаса. Я пошла сварить себе кофе, а когда вернулась, его уже не было».

«Я понимала, что у него не будет сил напасть на меня или что-то в этом роде», – пояснила она. «Я так рада, что он смог отправиться дальше, в безопасности и здоровье».

«Эта редкая встреча и удачный побег казуара является напоминанием о том, что нам всем следует делать все возможное, чтобы защитить и сохранить этот вид», – подчеркнул Стивен Клаф в пресс-релизе от имени DES.

«В Квинсленде осталось около 4000 казуаров, и они сталкиваются с многочисленными угрозами своему выживанию, включая сокращение среды обитания, наезды транспортных средств и нападения домашних собак», – добавил он.

Залив Бингил, из которого вышел казуар, находится в северо-восточной части Австралии, примерно в 2250 км к северо-западу от Сиднея.