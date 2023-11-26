Житель Тулы Виктор, который оказался единственным пострадавшим от утренней атаки украинских беспилотников, рассказал о происшествии. Он отметил, что обломок дрона попал ему в ногу, но серьезного повреждения нет, передает “Московский комсомолец”.

По словам мужчины, он первым делом отправился в дальнюю комнату к младшему сыну, а затем к жене. С ними все оказалось нормально, электричество тоже не отключалось. После этого соседи помогли Виктору, обработали ему ногу еще до приезда «Скорой помощи».

Беспилотник ВСУ влетел в жилую многоэтажку на улице Хворостулина в Туле в 4 часа утра воскресенья, 26 ноября. Взрывчатых веществ на нем не было, от обломков величиной в ладонь пострадали квартиры на десятом и двенадцатом этажах.