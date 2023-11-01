Квест с Бабой Ягой, езда на собачьих упряжках, лестница желаний и другие увлекательные локации рекомендует посетить в новогодние праздники национальный туристический портал Russia.Travel.

Всего на портале представили 10 локаций в российских регионах, которые наилучшим образом подходят для празднования Нового 2024 года. Например, в Выборге можно почувствовать скандинавский и рыцарский дух Средневековья, посетив Историко-культурный центр «Сваргас». Для неспешных пеших прогулок прекрасно подойдет обустроенная набережная Салакка-Лахти или башня святого Олафа.

В Ярославле обязательно стоит посетить парк Даманский. Комната смеха, дом вверх дном и зеркальный лабиринт не оставят детей равнодушными. При этом в Сочи на курорте Красная Поляна обязательно стоит посетить парк Wonder Land, где можно встретить настоящих оленей, Бабу Ягу и других сказочных персонажей.

Устроить новогоднее сафари на собачьих упряжках можно в Самарской области. Соответствующая программа «Серебро Севера» работает в Ягодинском лесничестве. При этом в селе Новый Буян можно посетить дом хаски.