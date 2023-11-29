Государственный портал Искусственного интеллекта создан Национальным центром для отбора эффективных решений в области ИИ. Основной его задачей является внедрение этих самых решений в отрасли государственного управления и экономики, а также координация работы бизнес-сообществ, исследовательских и научных организаций и органов власти на всех уровнях.

Направления деятельности центра

Ссылка на портал позволит быть в курсе всех новостей, связанных с развитием искусственного интеллекта в России, а также получать информацию о крупных мероприятиях с участием президента РФ Владимира Путина, других представителей власти, экспертов и аналитиков в области ИИ.

Задачами портала и, собственно, Центра, являются:

вовлечение в процесс изучения и разработки технологий искусственного интеллекта студентов и школьников;

популяризация решения на основе ИИ в профессиональных сообществах;

отслеживание показателей внедрения искусственного интеллекта в органах государственной и региональной власти, а также в самых различных областях деятельности;

участие в разработке нормативного регулирования;

организация мероприятий, так или иначе связанных с искусственным интеллектом, их проведение и публикация подробных обзоров и отчетов.

К уже реализованным или находящимся в стадии реализации проектам Центра относятся подготовка профессионалов для работы с технологиями искусственного интеллекта, исследования, позволяющие понять, насколько хорошо готовы к внедрению ИИ различные отрасли, нормативное сопровождение.

Основные мероприятия

В 2023 году проведен очередной форум этики в сфере искусственного интеллекта, который собрал не только представителей власти, но и крупнейших специалистов. На мероприятии обсуждались следующие темы:

совершенствование правового регулирования ИИ;

лучшие практики использования искусственного интеллекта;

комплекс мер по дальнейшему внедрению технологий с соблюдением этических и правовых норм.

Государственный портал искусственного интеллекта дает возможность ознакомиться с полным отчетом о форуме, увидеть фото и видеоматериалы, получить подробную информацию о развитии ИИ в России и его перспективах.

На портале также можно ознакомиться с последними новостями, мониторинг которых осуществляется круглосуточно, узнать экспертные мнения и результаты исследований, изучить кейсы внедрения ИИ в самых различных отраслях.

Большое значение имеет образование в сфере ИИ, подготовка грамотных кадров, которые будут знать все тонкости разработки технологий. Поэтому ему уделяется пристальное внимание.