Популярный в Южной Кореи музыкальный коллектив W24 исполнил на сцене московского фестиваля «Фандом Фест», который прошел на площадке Main Stage, кавер на песню «Группа крови». Об этом в своем материале сообщает «Пятый канал».
Кей-поп-группа из Южной Кореи спела популярный хит российской группы «Кино», после чего устроила фотосессию с поклонниками. Примечательно, что корейская группа W24 записала кавер на песню «Группа крови» еще в 2018 году. Опубликованный на YouTube-канале группы клип на кавер российской песни собрал более 70 тысяч просмотров.
«Россия очень понравилась. Вообще неожиданно для нас – ожидания были другие. Нам очень жаль, что скоро нужно уезжать, мы бы хотели еще побыть здесь. Мы очень рады, что благодаря фестивалю смогли приехать. Сам фестиваль просто нас поразил – очень все красиво, когда на сцену вышли, было очень классно», – поделились своими впечатлениями участники южнокорейской группы W24.