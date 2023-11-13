Популярный в Южной Кореи музыкальный коллектив W24 исполнил на сцене московского фестиваля «Фандом Фест», который прошел на площадке Main Stage, кавер на песню «Группа крови». Об этом в своем материале сообщает «Пятый канал».

Кей-поп-группа из Южной Кореи спела популярный хит российской группы «Кино», после чего устроила фотосессию с поклонниками. Примечательно, что корейская группа W24 записала кавер на песню «Группа крови» еще в 2018 году. Опубликованный на YouTube-канале группы клип на кавер российской песни собрал более 70 тысяч просмотров.