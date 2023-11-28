Стало известно, что в «Главном Новогоднем Концерте» в Москве примет участие дочь Аллы Пугачевой, певица Кристина Орбакайте. Отмечается, что афиша соответствующего мероприятия появилась в Сети. Кроме Орбакайте значатся имена популярных российских артистов Олега Газманова и SHAMANa, которые активно выражают свою патриотическую позицию. В свою очередь, Кристина Орбакайте пока никак не прокомментировала спецоперацию ВС РФ на Украине.

Кроме того, на одном из федеральных каналов стартует новый сезон сериала «Тест на беременность», где одну из главных героинь воплотила на экранах Кристина Орбакайте.

Пользователи в Сети разделились на два лагеря. Одни считают, что Орбакайте не должна отвечать за слова и поступки своей матери, другие утверждают, что артистка давно уже живет с мужем в США, но деньги зарабатывает в России.

Комментаторы написали, что Орбакайте приедет на новогодние праздники не только ради выступления в «Главном Новогоднем Концерте». Она будет зарабатывать деньги на закрытых новогодних корпоративах.