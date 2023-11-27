Киевские политики, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский заговорили о возможном «третьем Майдане», который якобы намеревается организовать Россия. Однако РФ даже не нужно ничего делать, так как недовольные действиями командования и политического руководства солдаты ВСУ могут сами устроить военный переворот, считает эксперт Анатолий Матвийчук.

Он напомнил, что Запад обещал развернуть в Польше два логистических центра, но так этого и не сделал из-за провала Украины в контрнаступлении. Кроме того, в Киев направляется гораздо меньше денег и вооружения, что негативно влияет на боевой дух армии.

Солдаты отдельных бригад уже начинают проявлять недовольство. Если оно перейдет во всеармейское, то вполне может привести к перевороту. Причем возглавит мятеж главком ВСУ Валерий Залужный. Армия доверяет только ему и пойдет за ним на Киев.