Украинские политики заявляют, что без выплаты репараций Россией не станут вести с ней переговоры. Это, по мнению политолога Юрия Кота, не столько требование, сколько начало торга.

Заявление о репарациях сделала заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра. Эксперт в разговоре с ИА Регнум высказал серьезные сомнения, что фамилия хоть как-то повлияла на интеллектуальные способности чиновницы.

«Какая же она мудрая — дура дурой! Готова уложить миллионы украинских мужиков, лишь бы блистать на раскладках журналов с интервью. Ей сейчас надо думать не о репарациях, как всё время они привыкли там думать о деньгах, а как шкуру свою сохранить, ведь она является соучастницей этого глобального преступления. Понятно, что пока у власти будут оставаться подобные политики, приведённые Западом в результате отрицательной селекции украинского политикума, то ни о каком мире говорить, конечно же, не приходится», — заявил эксперт.

Он отметил, что Киев должен осознать свое плачевное положение и набирать политиков, готовых сохранить жизни военнослужащих, подписав капитуляцию. А таких как Мудра, нужно гнать поганой метлой.

При этом требования репараций в любом случае не имеют под собой никаких оснований и ни ООН, ни НАТО не заставят Россию принимать столь странные условия. Они не могут справиться с РФ ни военным путем, ни экономическими санкциями, поэтому от подобных требований придется воздержаться.