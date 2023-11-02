Легендарная картина Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» до сих пор имеет массу поклонников. Особо внимательные зрители смогли рассмотреть киноляп, который ранее никто не замечал. Данная несостыковка в фильме связана с мебелью.

В сцене фильма, где главные герои выясняют, кто является настоящим хозяином квартиры, в кадр попадает сервант, на дверцах которого отчетливо видны две круглые ручки. Однако в конце первой части, когда Надежда и Евгений вновь оказываются около серванта, одна из ручек куда-то подевалась. Несмотря на данную неточность, общее впечатление от картины совершенно не портится.

Фильм «Ирония судьбы» является классикой советского кино. Его разобрали на цитаты, которые наш народ употребляет в своей обычно жизни. Но даже спустя 40 лет своего существования кинематографический шедевр Эльдара Рязанова собирает у телевизоров массу поклонников, которые с удовольствием пересматривают историю полюбившихся героев.