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Популярная российская актриса театра и кино Ирина Пегова всегда отличалась пышными формами. Однако в последнее время актриса решилась на радикальное изменение внешности, сбросив сразу 27 килограмм лишнего веса. Правда изменившаяся внешность актрисы пришлась по душе далеко не всем фанатам.

«Я соблюдаю эту диету со своими поправками и заменами, будьте внимательны к себе! Я вместо кефира пью ряженку! Картофеля не 5, а меньше. Запекаю в микроволновке или духовке! Смело заменяю грудку на более вкусное вареное бедро (без кожи конечно) или ножку, и не 100 грамм, а СКОЛЬКО ХОЧУ! В дни, когда рыба, смело меняю ее на креветку или другие морепродукты, если рыбу не хочу! Но важно пить между приемами пищи много воды, в этом залог успеха», – поделилась со своими поклонниками секретами похудения Пегова.

При этом актриса признает, что с потерей лишних килограмм, она утратила и частичку своей индивидуальности. Однако публикация последней фотографии в социальных сетях вызвало шквал критики со стороны фанатов знаменитости. «Резко постарела сразу», «Нет, нет, нет. Ирина вам так не идет», «Зачем этот агрессивный макияж? Вы очень милы с легким макияжем. Не теряйте свою индивидуальность под толстым слоем краски», – написали поклонники в комментариях.

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