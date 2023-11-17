Певица София Ротару после начала специальной военной операции пропала с телеэкранов, не дает интервью журналистам и не раскрывает свое местоположение. По словам поэта-песенника Виктора Пеленягрэ, она соблюдает «королевский нейтралитет».

Он также отметил, что Ротару, как умная женщина, отлично понимает, что многим обязана России. Знают это и другие артисты. Даже композитор Раймонд Паулс как-то заявил, что Латвия без РФ стала всего лишь скучными задворками Европы, хотя раньше ощущала себя центром мироздания.

Пеленягрэ не обошел стороной и тему конкуренции Ротару и Аллы Пугачевой.