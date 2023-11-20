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Российская певица Валерия не прекращает радовать поклонников своим замечательным внешним видом. В свои 55 лет Валерия выглядит просто восхитительно, о чем неоднократно говорили фанаты звезды.

Но недавно артистка решила кардинально сменить имидж. Певица опубликовала в социальных сетях снимок из салона красоты, на котором видно, что она изменила цвет волос. На фото, размещенном Валерией, она предстала с волосами розового оттенка. Пока еще неизвестно, действительно ли певица перекрасила волосы, ведь на снимке видно большое количество различных париков, находящихся в салоне красоты. Возможно, смена имиджа звезды является временным явлением.

Многие комментаторы отметили, что очень удивлены таким выбором артистки. Другие же написали, что супруга Иосифа Пригожина выглядит невероятно свежо и эффектно.

Валерия и Иосиф Пригожин состоят в законном браке с 2004 года. Продюсер неоднократно рассказывал, что влюбился в артистку с первого взгляда. А певица отметила, что Иосиф покорил ее сердце своей заботой, добротой и вниманием.

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