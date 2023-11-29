Звезда музыкального шоу «Голос» певица Наргиз призналась в финансировании украинской армии во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились экс-министром культуры Украины Александром Ткаченко. Видеозапись разговора известные пранкеры выложили в своем Телеграм-канале.

«В доказательство своей любви к Украине она призналась, что спонсировала ВСУ, показала татуировку с трезубцем на руке и сказала, что собирается набить тату с Бандерой, несмотря на свои еврейские корни», – написали в описании к видео авторы Телеграм-канала.

В беседе певица также рассказала, как она попала на музыкальное шоу «Голос», а также какие страдания ей доставляла жизнь в Москве. При этом певица обвинила во всех своих неудачах бывшего продюсера Максима Фадеева. По ее словам, экс-продюсер «строит ей козни по всему миру». Наргиз призналась, что в настоящий момент со своим мужем проживает в Узбекистане.