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Участница музыкального шоу «Суперстар» Лариса Черникова после очередного выпуска была вынуждена уйти из проекта, так как набрала наименьшее количество баллов среди всех конкурсантов. Тематикой минувшего выпуска стало творчество певицы Лолиты. Недавно артистка отметила свое 60-летие.

В третьем выпуске «Суперстар» лидерами стали Алексей Готман, Игорь Наджиев и Кай Метов. Трое участников за все выпуски набрали по 23 балла. А вот Лариса Черникова смогла набрать всего лишь 14 баллов, поэтому и выбыла из проекта.

В минувшем выпуске певица исполнила знаменитый трек Лолиты «Ту-ту-ту». За это выступление Лариса Черникова набрала только 4 балла из 8 возможных. Отмечается, что ради участия в шоу «Суперстар» Лариса Черникова прилетела из США. Однако дойти до финала ей, к сожалению, не удалось.

Напомним, шоу «Суперстар» вышло в эфир 4 ноября. 1 января 2024 проект должен объявить победителя. В этом сезоне приняло участие 10 артистов, которые были популярны в 80-е, 90-е и 00-е года.

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