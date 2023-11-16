Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В середине сентября в Россию вернулся певец Валерий Леонтьев. Минувшие два месяца он потратил на то, чтобы обновить дизайн своей московской квартиры, пишет издание «МК».

Леонтьев отвлекался только на прогулки по булгаковским местам, так как очень любит произведения этого писателя, а также на встречи с друзьями. Все остальное время он посвятил творчеству, стремясь полностью изменить свою «берлогу» в Москве.

Артист, обладающий отличным пространственным мышлением, полностью погрузился в дизайнерские изыскания после прекращения концертной деятельности. Он полностью изменил стиль оформления стен, а также вплотную занялся колористикой, сделав акцент на таинственности. Основными особенностями его дизайна являются эффектно подсвеченные маски, а также грамотно продуманная игра тени и света.

Леонтьев рассказал, что пока не намерен возобновлять гастрольную деятельность, так как уже получает удовольствие от возможности распоряжаться временем по своему усмотрению. Но при этом он заинтриговал поклонников, сообщив, что они скоро узнают, как именно он тратит время.

Вам может понравиться

Форвард московского “Динамо” Федор Смолов стал отцом

Форвард столичного футбольного клуба «Динамо» Федор Смолов стал отцом. Его супруга Карина Истомина родила дочь. Фото с ней футболист опубликовал в социальной сети. Имя девочки пока не раскрывается, но зато

Ведущая прогноза погоды из Екатеринбурга поборется за звание самой красивой в стране

15 ноября в Сочи пройдет всероссийский конкурс «Краса России», в котором за главный титул поборется Евгения Путилова из Екатеринбурга. В апреле она сумела выиграть корону в своем регионе и теперь

Baza: в Брянской области дрон самолетного типа ВСУ атаковал химический завод

Украинский беспилотный аппарат со взрывчаткой на борту атаковал химический завод в Брянской области. Он пробил крышу, но не взорвался. Нашли беспилотник самолетного типа в строящемся цеху завода. По имеющейся на