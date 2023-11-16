В середине сентября в Россию вернулся певец Валерий Леонтьев. Минувшие два месяца он потратил на то, чтобы обновить дизайн своей московской квартиры, пишет издание «МК».

Леонтьев отвлекался только на прогулки по булгаковским местам, так как очень любит произведения этого писателя, а также на встречи с друзьями. Все остальное время он посвятил творчеству, стремясь полностью изменить свою «берлогу» в Москве.

Артист, обладающий отличным пространственным мышлением, полностью погрузился в дизайнерские изыскания после прекращения концертной деятельности. Он полностью изменил стиль оформления стен, а также вплотную занялся колористикой, сделав акцент на таинственности. Основными особенностями его дизайна являются эффектно подсвеченные маски, а также грамотно продуманная игра тени и света.

Леонтьев рассказал, что пока не намерен возобновлять гастрольную деятельность, так как уже получает удовольствие от возможности распоряжаться временем по своему усмотрению. Но при этом он заинтриговал поклонников, сообщив, что они скоро узнают, как именно он тратит время.