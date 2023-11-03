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Родившийся на Украине певец Александр Панайотов стал популярным благодаря участию в отборочных турах на «Евровидение» и многих телепроектах. Портал News.ru рассказал, как сложилась карьера певца и чем артист занимается в настоящее время.

Заняв второе место в реалити-шоу «Народный артист» в 2003 году Панайотов подписал контракт с продюсерами Кимом Брейтбругом и Евгением Фридляндом. В 2008 году уступил всего два балла Диме Билану в отборочном туре на «Евровидение» в России, а в 2009 году уступил первое место певице Светлане Лободе на украинском отборе.

С 2021 года артист постоянно принимает участие в шоу «Дуэты», а также попробовал себя в роли актера, снявшись в сериале «ИП Пирогова». В 2023 году артист появился в качестве члена жюри в программе «Ты супер!» на канале НТВ. Однако проблемы со здоровьем не позволяют Панайтову полноценно отдаться работе и творчеству.

«Не могу ни нагнуться, ни разогнуться. Слава богу, у меня теща – заведующая отделением Боткинской больницы, поэтому хожу туда на процедуры – мне делают блокаду, уколы, капельницы. В итоге сейчас носки мне пока надевает жена – сам не могу пока нагнуться», – признался Панайотов.

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