На официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ) было опубликовано поздравление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла всех матерей с Днем матери. Он отметил вклад женщин во всевозможные сферы жизни, подчеркнув, что именно материнство помогает им полностью реализовать себя. Этот праздник дает отличную возможность выразить благодарность и уважение своим матерям.

«Конечно, значим вклад женщин в искусство, науку, политику и другие сферы жизни общества, однако именно материнство дает им возможность проявлять самые высокие человеческие качества и в полноте реализовывать свое призвание», – говорится в сообщении.

По словам патриарха, важнейшей частью любой религии и культуры является почтение к родителям. Он подчеркнул, что материнство невероятно важно в наше время.

«Служение женщины, жены и матери особенно важно в нынешние непростые времена, когда народу нашему навязываются ложные семейные “ценности”, а также чуждые нам и далекие от нравственных норм “идеалы”», – заключил патриарх.

Глава РПЦ пожелал всем матерям сил, здоровья и бодрости духа.