Сочи – идеальное место для отдыха не только летом, но и в зимний период. Ozon Travel предоставляет отличную возможность забронировать отель в Сочи, цены на который будет отвечать финансовым возможностям, а сервис – соответствовать любым персональным требованиям.

На что ориентироваться, выбирая отель в Сочи

Первый и главный критерий выбора – это предпочтения путешественника. В Сочи огромное количество гостиниц и других вариантов размещения, поэтому совсем несложно подобрать вариант для любой из перечисленных ниже целей:

пляжный отдых;

экскурсии по многочисленным достопримечательностям курорта;

романтический уик-энд;

уединенный отдых, желание отдалится от городских развлечений и шума;

катание на горных лыжах;

отдых с детьми.

Как только цель определена, задача существенно упрощается. Озон Трэвел предоставляет всю необходимую информацию, позволяющую подобрать подходящие отели в Сочи – фото, сведения о номерах и ценах на них.

Определяемся с районом города

Сочи состоит из четырех районов, каждый из которых имеет свои особенности. Чтобы определиться с выбором отеля, нужно хотя бы приблизительно знать, какими преимуществами и недостатками обладают микрорайоны:

сэкономить на проживании, снять номер в гостинице неподалеку от моря по доступной цене можно в Адлерском районе. Несмотря на относительно низкие цены на отдых, здесь хорошо развита курортная инфраструктура, в непосредственной близости находятся все олимпийские объекты. Кроме того, из Адлерского района можно быстро добраться до любых достопримечательностей Сочи. Подобные преимущества привлекают сюда большое количество отдыхающих, поэтому данный вариант совершенно не подходит для тихого уединенного отдыха;

Лазаревский район, напротив, станет идеальным решением для отдыха вдали от многолюдных курортов. Людей здесь мало, цены относительно низкие, отсутствие проблем с поиском места на пляже даже в высокий сезон. Недостатком можно считать удаленность от достопримечательностей, а также отсутствие мест, где можно было погулять, весело провести время;

отсутствие курортной инфраструктуры – это недостаток и Хостинского района. Сюда тоже можно отправляться для уединенного и тихого отдыха, а вот молодежи и людям, которые хотят «оторваться на полную» здесь будет скучно;

о преимуществах Центрального района говорит одно его название. В центре курорта постоянно кипит жизнь, она не затихает ни днем, ни ночью. Курортная инфраструктура развита отлично, много ресторанов и кафе. Также имеются возможности для экскурсий по достопримечательностям. Минусы – переполненность пляжей, высокие цены на отели у моря. Бюджетные варианты найти можно, но примерно в получасе ходьбы от пляжа.

Выбор района тоже во многом зависит от предпочтений и финансовых возможностей туристов. Центр и Адлер больше подойдут для отдыхающих, предъявляющих повышенные требования к сервису и инфраструктуре. Лазаревское и Хоста – для бюджетного и спокойного отдыха.

Отели и не только

Помимо отелей, предоставляющих различный уровень сервиса, всегда можно выбрать и другие варианты размещения. К примеру, в последние годы очень распространенными вариантом стали глэмпинги – своеобразные продвинутые лагеря, размещаемые на природе и предполагающие проживание в шатрах или домиках со всеми удобствами.

Кроме того, в каждом из районов Сочи можно найти частные отели или гостевые дома, а также обычные квартиры. Эти варианты весьма бюджетные, но и рассчитывать на хороший уровень сервиса в них точно не приходится.

Почему Озон трэвел

Ozon.ru предоставляет возможность быстро подобрать отель для проживания в любом районе Сочи, а также сделать выбор по заданным критериям. Также можно воспользоваться помощью консультанта, который учтет все требования и пожелания к заведению.

Кроме того, бронирование отелей с Озоном – это возможность получить выгодные скидки, принять участие в программах лояльности и в то же время выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует финансовым возможностям.