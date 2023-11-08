В Сети распространяется информация о том, что певица Алла Пугачева во время своего приезда в Россию тайно записала три новых песни в студии «Салам» в Твери. Однако владелец студии Михаил Саламов называет эти слухи «бредом».

Он связался с изданием «Комсомольская правда» и рассказал, что Пугачева действительно приезжала в Тверь и посещала студию «Салам». Однако речи о записи каких-то новых песен не было.

«Какой-то бред пишут!», – заявил Михаил Саламов.

Напомним, в СМИ сообщалось, что Пугачева якобы записала вокальные партии трех песен о любви и дружбе, которые предназначались для ее друзей и родных. Также появлялась версия, что эти композиции войдут в новый альбом Примадонны.

В студии «Салам» с 1994 года Алла Пугачева записала три своих альбома.