В Сети разгорелся скандал вокруг видеоролика, опубликованного тюменцем Сулейманом Полищуком. На видео мужчина давал младенцу пососать свою грудь. Это возмутило многих пользователей, и они массово начали жаловаться главе СК Александру Бастрыкину на жестокое обращение с ребенком.

На странице соцсети Сулеймана Полищука опубликовано множество роликов с малышом. Ребенка мужчина называет Иисусом, который родился без левой руки. Исходя из видеозаписей, роды проходили дома. В других роликах Сулейман показывал замороженную плаценту, демонстрировал видео, как перерезал ребенку пуповину и прочие моменты из жизни малыша.

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов рассказал журналистам, что ситуация сейчас контролируют уполномоченные службы, и с семьей работают специалисты.