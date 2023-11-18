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В Сети разгорелся скандал вокруг видеоролика, опубликованного тюменцем Сулейманом Полищуком. На видео мужчина давал младенцу пососать свою грудь. Это возмутило многих пользователей, и они массово начали жаловаться главе СК Александру Бастрыкину на жестокое обращение с ребенком.

На странице соцсети Сулеймана Полищука опубликовано множество роликов с малышом. Ребенка мужчина называет Иисусом, который родился без левой руки. Исходя из видеозаписей, роды проходили дома. В других роликах Сулейман показывал замороженную плаценту, демонстрировал видео, как перерезал ребенку пуповину и прочие моменты из жизни малыша.

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов рассказал журналистам, что ситуация сейчас контролируют уполномоченные службы, и с семьей работают специалисты.

«Ребенок осмотрен всеми врачами-специалистами, родители идут на контакт, с ними работает специалист социальной службы, и есть понимание, как работать дальше с этой семьей», – заявил Степанов.

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