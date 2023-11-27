Известная российская исполнительницу и телеведущая Ольга Бузова на минувших выходных провела активные концертные мероприятия. Сразу несколько выступлений состоялось в зале «Известия Hall». На концерт Бузовой пришла ее семья – родители и сестра.

Недавно отец знаменитости отметил юбилей – ему исполнилось 60 лет. Оля Бузова преподнесла родителю достаточно дорогой подарок. Певица подарила отцу квартиру. Об этом певица рассказала поклонникам во время своего выступления.

У моего папы день рождения! Я очень люблю тебя, пап! И главный подарок, который ты получишь от меня в юбилей, — ты скоро в нем будешь жить. Берегите и цените своих родителей. Папа, спасибо тебе за жизнь, – заявила артистка со сцены.

Известно, что родители Ольги Бузовой находятся в разводе. Игорь Бузов сейчас состоит в отношениях с новой избранницей.

Ранее Ольга Бузова высказалась о своем экс-возлюбленном Даве с иронией. Отмечается, что он явился на концерт Бузовой с большой корзиной цветов. Во время выступления артистки Дава попросил вынести цветы ей прямо на сцену.

«Ну хоть что-то у него осталось хорошее. Хороший вкус к хорошей музыке, к хорошей девочке», – заявила Бузова.