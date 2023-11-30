Агентство ТАСС рассказало об акции протеста в Одессе, которую устроили жители города. Они четыре дня были вынуждены сидеть без тепла и электричества и поэтому перекрыли одну из оживленных городских дорог.

Одесситы протестуют в микрорайоне Лузановка. Они требуют разобраться с отсутствием света и отопления. Также одно из требований – встреча с главой администрации города.

Полицейские не препятствовали протестующим, однако уговорили их разблокировать проезжую часть. Одесситы согласились сделать это, но по домам не разошлись продолжая выдвигать свои требования.

В Одесской области после сильного шторма с ураганным ветром без света остались более 230 населенных пунктов. Кроме того, были остановлены крупные котельные, чтобы избежать возникновения аварийных ситуаций на них.