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Информация о якобы прошедшем в доме Вадима и Виктории Цыгановых обысках оказалась не соответствующей действительности. В действительности видео было результатом работы артистов с известным пранкером Лексусом (Алексей Столяров). Об этом рассказал супруг певицы в Телеграм-канале «Виктория Цыганова».

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором Вадим Цыганов рассказывает об обыске, проводимом в доме его супруги. При этом в описании к ролику было написано, что сотрудники правоохранительных органов пришли по «наводке Собчак». При этом блогер Ксения Собчак сразу опровергла данную информацию.

«Леш, спасибо тебе за работу… Спасибо, что вы это сделали. Это угар. Мы сыграли хорошо. Ваша команда работает на 5+», – заявил Вадим Цыганов, общаясь по телефону с известным пранкером Лексусом. При этом Вадим отметил, что они еще обязательно поработают вместе. Далее продюсер общался по телефону с писателем Захаром Прилепиным.

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